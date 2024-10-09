Компания Харатьяна и Сукачева находится под угрозой ликвидации

В июне стало известно, что Харатьян не может зарегистрировать новый автомобиль из-за спора между продавцами. Он купил его в автосалоне, после чего выяснилось, что компания-экспортер внесла поставщика авто в нотариальный залог и поставила запрет на регистрационные действия.