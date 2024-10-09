Бурляев планирует к декабрю завершить съемки фильма о Михалкове

«Мы сейчас с Никитой Сергеевичем едем в турне, на гастроли в Ростов, Краснодар и Сочи со спектаклем “12”, и у нас с ним будет там время снять наш диалог», — сказал он, отметив, что съемку «должны уже завершать к декабрю».