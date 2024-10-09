Бурляев планирует к декабрю завершить съемки фильма о Михалкове

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Народный артист и режиссер, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев планирует к декабрю 2024 года завершить съемки документального фильма «Никита» о своем коллеге Никите Михалкове, с которым они дружат более шестидесяти лет. Об этом Бурляев рассказал ТАСС.
В ноябре 2023 года стало известно о том, что Бурляев собирается снять документальный фильм-диалог о Михалкове.
«Мы сейчас с Никитой Сергеевичем едем в турне, на гастроли в Ростов, Краснодар и Сочи со спектаклем “12”, и у нас с ним будет там время снять наш диалог», — сказал он, отметив, что съемку «должны уже завершать к декабрю».
Бурляев напомнил, что снимает документальный фильм под названием «Никита», отметив, что фильм покажет Михалкова «совершенно утаенной им стороной». «Мне, как другу детства, как человеку, прожившему рядом с ним дружно шестьдесят пять лет, интересно, каков он сейчас и каковы его ответы на самые главные вопросы бытия», — признался режиссер.
О режиссерах
Никите Михалкову 78 лет. Он обладатель «Оскара», а также — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков впервые появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Как режиссер он снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви» и «Утомленные солнцем».
Николай Бурляев — российский актер и режиссер, народный артист РФ, член Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Союза писателей России. Он снимался в таких лентах, как «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Служили два товарища», «Военно-полевой роман», поставил фильмы «Лермонтов», «Все впереди». С 2021 года Бурляев также является депутатом Государственной думы РФ.
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