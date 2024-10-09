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Хью Грант раскрыл подробности нового фильма про Бриджит Джонс

Актер заявил, что в новой части знаменитого ромкома будут грустные моменты
Хью Грант и Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс», 2001 год
Хью Грант и Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс», 2001 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Хью Грант раскрыл некоторые подробности сюжета новой части культовой романтической комедии о Бриджит Джонс. Об этом он рассказал в интервью BBC.

«Это будет трогательная и безумно смешная история, но в ней будут присутствовать очень, очень грустные моменты», — заявил Грант.

Также исполнитель роли издателя Дэниела Кливера во всех частях франшизы прокомментировал историю своего персонажа, которого изначально не хотел играть в новом проекте. «Я не видел для него совершенно никакой истории. Ему сейчас за 60, нельзя просто заставить его бродить и засматриваться на молодых девушек. Что-то должно было случиться», — поделился актер.

Ранее стала известна дата премьеры новой части приключений героини Бриджит Джонс.

«Дневник Бриджит Джонс» вышел на экраны в 2001 году. Фильм получил два продолжения — «Бриджит Джонс: Грани разумного» (2004 года) и «Бриджит Джонс 3» (2016 года).