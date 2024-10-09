Хью Грант раскрыл подробности нового фильма про Бриджит Джонс

Также исполнитель роли издателя Дэниела Кливера во всех частях франшизы прокомментировал историю своего персонажа, которого изначально не хотел играть в новом проекте. «Я не видел для него совершенно никакой истории. Ему сейчас за 60, нельзя просто заставить его бродить и засматриваться на молодых девушек. Что-то должно было случиться», — поделился актер.