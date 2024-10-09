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У Василия Ливанова выявили поражение мозга

Mash сообщает, что у актера парализовало правую часть тела
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Врачи выявили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у артиста парализовало правую часть тела. Отмечается, что звезде советских фильмов грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуация не изменится.

Mash пишет, что у актера также присутствуют признаки сердечной и дыхательной недостаточности.

Ранее в больнице рассказали о состоянии Василия Ливанова.