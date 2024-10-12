А Кеша благодаря отцовским связям отправляется в золотодобывающую артель, где каторжный труд и охранники мало чем отличаются от тюремных надзирателей. Один из них подкидывает Кеше слиток, и его с позором прогоняют. Ослепленный несправедливостью и унижением, Кеша в отчаянии крадет золото и сбегает, утягивая за собой в бездну и Тиму.