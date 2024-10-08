Аль Пачино вспомнил, как едва остался жив после обморока

Звезда «Крестного отца» подчеркнул, что заболел вирусом еще до появления вакцины. У него был сильный жар и обезвоживание, но актер лечился дома. Однако однажды актер потерял сознание, ему вызвали скорую. Прибывшие на место медики заявили, что сердце Аль Пачино не работало на протяжении нескольких минут.