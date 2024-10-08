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У Прилучного нашли 370 штрафов за нарушение ПДД

Сообщается, что актер накопил штрафов на 340 тыс. рублей
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»

Актер Павел Прилучный получил за нарушение правил дорожного движения (ПДД) 370 штрафов на сумму свыше 340 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Канал не уточняет, за какой отрезок времени звезда «Мажора» накопил штрафы. «Звездач» отмечает, что среди причин взысканий были: нарушение правил стоянки, несоблюдение разметки, тонировка стекол и неоплата парковки.

24 сентября mk.ru сообщил, что режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде. Постановщика остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только осенью нынешнего года.

По данным издания, автоинспектор обнаружил у Андреасяна признаки алкогольного опьянения — красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

Позднее стало известно, что режиссер намерен обжаловать лишение водительских прав. Андреасян уверил, что не находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он признался, что выпил лишь бокал вина за сутки до инцидента.