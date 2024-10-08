Кристофер Нолан вмешался в съемки «Джокера» и изменил концовку

По информации источника, изначально Артур Флек в исполнении Хоакина Феникса должен был вырезать улыбку на своем лице ножом в окружении толпы. Однако Нолан потребовал изменить этот сюжетный ход из уважения к Хиту Леджеру и его образу Джокера.