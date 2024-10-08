Мишустин: доля российских фильмов в кинотеатрах составляет около 80%

«Доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается. Как отметил глава государства, это важно и для индустрии — такой интересной, креативной, но это важно и по содержанию. Что действительно так. Только наши мастера, наши деятели искусства могут передать российскую историю, наш культурный код, ценности, традиции. Сейчас в кинотеатрах страны большая часть всех фильмов — порядка 80% — отечественные», — сказал премьер.