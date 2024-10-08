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Мишустин: доля российских фильмов в кинотеатрах составляет около 80%

Премьер напомнил, что после распада СССР поток западных лент на российский рынок значительно увеличился
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия смогла переломить тенденцию на преобладание в прокате зарубежных фильмов над отечественными: около 80% картин, которые сейчас показывают в кинотеатрах, произведены в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

«Доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается. Как отметил глава государства, это важно и для индустрии — такой интересной, креативной, но это важно и по содержанию. Что действительно так. Только наши мастера, наши деятели искусства могут передать российскую историю, наш культурный код, ценности, традиции. Сейчас в кинотеатрах страны большая часть всех фильмов — порядка 80% — отечественные», — сказал премьер.

Он напомнил, что после распада СССР поток западных лент на российский рынок значительно увеличился. «Они быстро отодвинули наши национальные кинофильмы на второй план. Благодаря поддержке государства ситуацию удалось переломить», — указал Мишустин.

Ранее сообщалось, что большая доля иностранных фильмов не помогла кинотеатрам увеличить доходы.