О чем фильм «Василиса и хранители времени»
Вселенной управляют бессмертные Хранители времени, создавшие некогда Землю и все живое на ней. С появлением человека они самоустранились в дальние пространства и в земные дела вмешиваются редко. Один из Хранителей, маг Николай, проявил своеволие и был сослан на Землю, где ему позволили пользоваться своей магической силой лишь две недели в году — до и после Нового года.
На Земле Николай обзавелся внучкой Дашей, унаследовавшей большую магическую силу. С воспитанием внучки Николай не справился, Даша свою магию сдерживать не умела, и пришлось ее заключить в запаянный стеклянный шар-колбу с искусственным снегом. Время в шаре остановилось, люди думали, что это банальная игрушка.
Так прошло целое столетие, и однажды собака нового владельца ухитрилась колбу разбить. Даша вырвалась наружу, и время для нее понеслось с огромной скоростью. Прямо на глазах маленькая девочка стала превращаться в столетнюю каргу. Но случайно попавшее в соцсеть изображение старухи стало быстро набирать лайки, отчего Даша принялась молодеть обратно. Отныне лайки превратились для нее в смысл жизнь — без них она не могла сохранять молодость. А у волшебника Николая тем временем подросла новая внучка Василиса, которую он прятал от людей в лесу.
Зачем смотреть
«Василиса и хранители времени» — радикальное фэнтези, попирающее все возможные законы драматургии. Создатели картины намеренно избегают передачи сюжета кинематографическими, визуальными методами. Вместо этого содержание пересказывает и поясняет за кадром Леонид Ярмольник — об этом гласит даже специальная фраза на постере «фильм рассказал». Однако и с этими пояснениями зачастую сложно разобраться в истории, выглядящей как нагромождение картинок из коллажей безумца. Зрителю ничего не остается кроме как расслабиться и наблюдать за разворачивающимся перед ним диким зрелищем.
Девочка, проведшая сто лет в заточении и мгновенно оборачивающаяся старухой (сильная и смелая работа Дарьи Мороз). Пес, которого эта девочка превращает в мужика, имеющего из одежды лишь ошейник. Карикатурная группа блогеров-певцов, которых Даша в наказание за провинности обрушивает в застенки собственного подсознания. Наконец, новая внучка Василиса, помешанная на экологии и ведущая себя как Грета Тунберг из анекдотов. Все это — лишь самая сухая выжимка из творящегося на экране. Ничего не понятно, но страшно интересно.
Почему можно не смотреть
Можно спорить о достоинствах и недостатках этой практически экспериментальной картины, крайне неожиданной для мэтра Павла Лунгина. Но прежде всего вызывает вопрос рейтинг 6+, тогда как это явно не меньше 18+, учитывая очевидные БДСМ-мотивы, множество сцен, способных напугать и взрослого (старение героини Дарьи Мороз), фрик-шоу персонажей, которые возмутили бы обитателей «Дома 2», и в целом какую-то атмосферу скандального нервозного надрыва.
Понятно, что в стране сейчас дефицит детского семейного кино, но стоит ли пытаться запихивать в этот жанр все что угодно только потому, что присутствуют несовершеннолетние герои и мотивы из традиционных сказок? Смотреть фильм с детьми все же не стоит. Взрослым может и понравится, если продерутся через долгие закадровые рассказы и навязчивую музыку, сопровождающую практически все сцены.