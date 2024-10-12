Девочка, проведшая сто лет в заточении и мгновенно оборачивающаяся старухой (сильная и смелая работа Дарьи Мороз). Пес, которого эта девочка превращает в мужика, имеющего из одежды лишь ошейник. Карикатурная группа блогеров-певцов, которых Даша в наказание за провинности обрушивает в застенки собственного подсознания. Наконец, новая внучка Василиса, помешанная на экологии и ведущая себя как Грета Тунберг из анекдотов. Все это — лишь самая сухая выжимка из творящегося на экране. Ничего не понятно, но страшно интересно.