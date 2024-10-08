Российский фильм «Белый пароход» вошел в конкурс кинофестиваля в Сан-Паулу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мистическая драма Инги Шепелевой «Белый пароход», премьера которой состоялась в конкурсе российского фестиваля актуального кино «Маяк», отобрана в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, который пройдет с 17 по 30 октября. Об этом ТАСС сообщили создатели фильма.
«Мы очень рады тому, что попали в основной конкурс кинофестиваля в Сан-Паулу, и с трепетом готовимся к международной премьере. Для меня, как для режиссера фильма, очень важно, что он найдет своего зрителя не только в России, но и за ее пределами — потому что проблематика фильма должна быть знакома многим — в мире очень много территорий, где люди разных национальностей, религий, языков и опытов сосуществуют в рамках одного государства. Мне интересно увидеть, как фильм воспримет зритель, будет ли ему близка особенная условность, абсурд, магия, перешагнет ли фильм за границы локального кино, откликнется ли в сердцах иностранного зрителя. Спасибо моим продюсерам за такой удивительный опыт», — призналась режиссер фильма Инга Шепелева.
«Белый пароход» — полнометражный режиссерский дебют Инги Шепелевой, который рассказывает историю любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы. Противостояние двух культур постепенно перерастает в историю мистического сближения. Это картина о поиске истинного пути, о различиях и необходимости пересобрать представление об отношениях разных народов с разным культурным, мифологическим и историческим опытом, отмечают создатели.
Фильм основан на одноименной повести, которую сама режиссер написала в 21 год. Спустя почти 15 лет она сделала сценарий короткого метра, который затем превратился в полнометражный фильм.
В съемках картины принимали участие как профессиональные, так и непрофессиональные актеры, музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска.
Сцены снимали в Якутске и его пригородах: в микрорайоне Кангалассы, селе Сырдаах и на берегу Жатайского затона. Съемочный период был разделен на весенний и зимний блоки. Весенний блок был запланирован на начало ледохода, чтобы запечатлеть, как река Лена просыпается, освобождаясь ото льда. Пять натурных смен зимнего блока пришлись на самые холодные дни якутской зимы — температура воздуха колебалась от −46 до −57 градусов.
Международный кинофестиваль в Сан-Паулу (Mostra Internacional de Cinema de S o Paulo) — один из крупнейших и престижных кинофестивалей в Латинской Америке. Фестиваль организован Бразильской ассоциацией международного кино и впервые прошел в 1977 году.