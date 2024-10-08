Российский фильм «Белый пароход» вошел в конкурс кинофестиваля в Сан-Паулу

«Мы очень рады тому, что попали в основной конкурс кинофестиваля в Сан-Паулу, и с трепетом готовимся к международной премьере. Для меня, как для режиссера фильма, очень важно, что он найдет своего зрителя не только в России, но и за ее пределами — потому что проблематика фильма должна быть знакома многим — в мире очень много территорий, где люди разных национальностей, религий, языков и опытов сосуществуют в рамках одного государства. Мне интересно увидеть, как фильм воспримет зритель, будет ли ему близка особенная условность, абсурд, магия, перешагнет ли фильм за границы локального кино, откликнется ли в сердцах иностранного зрителя. Спасибо моим продюсерам за такой удивительный опыт», — призналась режиссер фильма Инга Шепелева.