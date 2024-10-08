Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В российский прокат выходит комедия «Фантастическое путешествие»

Комедия появится в российском прокате 10 октября

10 октября в российский прокат выходит комедия для всей семьи — «Фантастическое путешествие».

Это история об отличнице по имени Милдред, чья жизнь вдруг переворачивается с ног на голову, когда в ней появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности.

В главных ролях — Элайджа Вуд и Нелл Фишер. Режиссер фильма — Ант Тимпсон, который до этого снял комедийный триллер «Иди к папочке».

Героиню Нелл — сообразительную и бесстрашную девчонку по имени Милдред — озвучила актриса и ведущая Ева СмирноваПапины дочки. Новые», «Чебурашка»).