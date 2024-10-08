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Холли Берри стала жертвой обмана продюсеров «Людей Икс»

Актриса резко высказалась в адрес создателей фильма
Холли Берри в фильме «Люди Икс: Последняя битва»
Холли Берри в фильме «Люди Икс: Последняя битва»Источник: Rex / Fotodom.ru

Холли Берри публично выразила недовольство по поводу обмана продюсеров фильма «Люди Икс: Последняя битва». Актриса молчала об этом целый год.

В 2006 году создатели фильма привлекли внимание актрисы, предоставив ей поддельный сценарий с эпизодом, в котором Берри должна была согласиться принять участие. В результате актриса подписала контракт. «Ты никогда не знаешь, что происходит за твоей спиной! Спасибо Мэттью Вону за то, что вывел тьму на свет», — сказала Холли.

В прошлом году на выставке Comicon стало известно истинное положение дел. Мэттью Вон, который должен был снимать фильм, отказался от работы, узнав об обмане. «Они сказали, что это сценарий Холли Берри. “Она еще не подписала, но это то, чего она хочет. Как только она подпишет контракт, мы выбросим это в мусорное ведро”. Я сказал: “Вау, вы собираетесь сделать это с оскароносной актрисой? Я ухожу”, — сказал Вон.

Ранее стало известно, что Холли Берри захотела стать режиссером новой «Женщины-кошки».