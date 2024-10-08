Холли Берри стала жертвой обмана продюсеров «Людей Икс»

В прошлом году на выставке Comicon стало известно истинное положение дел. Мэттью Вон, который должен был снимать фильм, отказался от работы, узнав об обмане. «Они сказали, что это сценарий Холли Берри. “Она еще не подписала, но это то, чего она хочет. Как только она подпишет контракт, мы выбросим это в мусорное ведро”. Я сказал: “Вау, вы собираетесь сделать это с оскароносной актрисой? Я ухожу”, — сказал Вон.