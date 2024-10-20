Основная идея очевидна (терять себя — невыносимо больно), но в том, как Шимберг освещает конфликт Эдварда/Гая и Освальда, можно углядеть обращенный к первому призыв собраться и не быть тряпкой. Во многих ситуациях эта рекомендация работает, но универсальной ее точно не назовешь. Впрочем, Шимберг если не жесток, то как минимум ироничен по отношению ко всем своим персонажам — например, вроде как гармоничный и самодостаточный Освальд в финале вступает в секту. Так что автор, возможно, просто хотел показать, что и успешные люди нередко слетают с катушек.