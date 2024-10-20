О чем фильм «Другой человек»
Эдвард, замкнутый одинокий мужчина с лицом, полностью искаженным нейрофиброматозом, убежден, что внешность — причина, по которой его жизнь не складывается. Согласившись принять участие в медицинском эксперименте, он после первой же инъекции стягивает с себя физиономию как резиновую маску и тут же превращается в Гая, привлекательного риэлтора, любимого коллегами и женщинами.
Однажды Гай узнает, что его бывшая соседка по дому Ингрид ставит в маленьком театре собственную пьесу о знакомстве с Эдвардом. Гай решает заполучить главную роль в спектакле, но сталкивается с серьезным конкурентом — говорливым мастером на все руки Освальдом, которому тот же нейрофиброматоз не мешает вести полноценную жизнь.
Зачем смотреть
«Другой человек» интересен прежде всего как жанровый эксперимент. Подобно недавней «Субстанции», лента сценариста и режиссера Аарона Шимберга сочетает в себе черты боди-хоррора, черной комедии и драмы. Как и создательница «Субстанции» Корали Фарже, Шимберг смакует физиологические подробности, помещает героев в нелепые ситуации и выстраивает вокруг них абстрактный мир, существующий в каком-то безвременье (консоль Nintendo Switch уже придумали, а мобильные телефоны — кажется, еще нет).
Правда, если персонажам ленты Фарже лучше всего подходит определение «голливудский гламур», то герои «Другого человека» — невротики, будто бы перебравшиеся в эту картину из фильмов Вуди Аллена. Собственно, Аллена даже упоминают в одном из диалогов; понять, издевка это или дань уважения, довольно сложно.
Отдельно стоит отметить, что в феврале 2024-го «Другой человек» был показан в рамках основного конкурса на Берлинском кинофестивале, где сыгравший Эдварда/Гая Себастиан Стэн удостоился «Серебряного медведя» за лучшую роль первого плана. Решение жюри трудно оспаривать, не ознакомившись со всеми остальными фильмами из программы, но легко заметить, что даже в рамках «Другого человека» и Адаму Пирсону (Освальд), и Ренате Реинсве (Ингрид) удалось создать яркие запоминающиеся образы, на фоне которых главный герой несколько меркнет.
Почему можно не смотреть
Метод взаимодействия создательницы «Субстанции» с аудиторией можно сравнить с машиной для забивания свай: Фарже буквально вколачивает свои простые идеи в головы зрителей. Шимберг действует чуть тактичнее, но в итоге и высказывание получается более блеклым и менее внятным.
Основная идея очевидна (терять себя — невыносимо больно), но в том, как Шимберг освещает конфликт Эдварда/Гая и Освальда, можно углядеть обращенный к первому призыв собраться и не быть тряпкой. Во многих ситуациях эта рекомендация работает, но универсальной ее точно не назовешь. Впрочем, Шимберг если не жесток, то как минимум ироничен по отношению ко всем своим персонажам — например, вроде как гармоничный и самодостаточный Освальд в финале вступает в секту. Так что автор, возможно, просто хотел показать, что и успешные люди нередко слетают с катушек.