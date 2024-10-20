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Звезда «Мстителей» теряет лицо: зачем смотреть фильм «Другой человек»

В прокате – «Другой человек», любопытное драмеди с элементами боди-хоррора. О том, удачным ли вышел этот жанровый эксперимент и при чем тут Вуди Аллен – читайте в нашей рецензии

О чем фильм «Другой человек»

Эдвард, замкнутый одинокий мужчина с лицом, полностью искаженным нейрофиброматозом, убежден, что внешность — причина, по которой его жизнь не складывается. Согласившись принять участие в медицинском эксперименте, он после первой же инъекции стягивает с себя физиономию как резиновую маску и тут же превращается в Гая, привлекательного риэлтора, любимого коллегами и женщинами.

Однажды Гай узнает, что его бывшая соседка по дому Ингрид ставит в маленьком театре собственную пьесу о знакомстве с Эдвардом. Гай решает заполучить главную роль в спектакле, но сталкивается с серьезным конкурентом — говорливым мастером на все руки Освальдом, которому тот же нейрофиброматоз не мешает вести полноценную жизнь.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Другой человек»
Кадр из фильма «Другой человек»

«Другой человек» интересен прежде всего как жанровый эксперимент. Подобно недавней «Субстанции», лента сценариста и режиссера Аарона Шимберга сочетает в себе черты боди-хоррора, черной комедии и драмы. Как и создательница «Субстанции» Корали Фарже, Шимберг смакует физиологические подробности, помещает героев в нелепые ситуации и выстраивает вокруг них абстрактный мир, существующий в каком-то безвременье (консоль Nintendo Switch уже придумали, а мобильные телефоны — кажется, еще нет).

Правда, если персонажам ленты Фарже лучше всего подходит определение «голливудский гламур», то герои «Другого человека» — невротики, будто бы перебравшиеся в эту картину из фильмов Вуди Аллена. Собственно, Аллена даже упоминают в одном из диалогов; понять, издевка это или дань уважения, довольно сложно.

Отдельно стоит отметить, что в феврале 2024-го «Другой человек» был показан в рамках основного конкурса на Берлинском кинофестивале, где сыгравший Эдварда/Гая Себастиан Стэн удостоился «Серебряного медведя» за лучшую роль первого плана. Решение жюри трудно оспаривать, не ознакомившись со всеми остальными фильмами из программы, но легко заметить, что даже в рамках «Другого человека» и Адаму Пирсону (Освальд), и Ренате Реинсве (Ингрид) удалось создать яркие запоминающиеся образы, на фоне которых главный герой несколько меркнет.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Другой человек»
Кадр из фильма «Другой человек»

Метод взаимодействия создательницы «Субстанции» с аудиторией можно сравнить с машиной для забивания свай: Фарже буквально вколачивает свои простые идеи в головы зрителей. Шимберг действует чуть тактичнее, но в итоге и высказывание получается более блеклым и менее внятным.

Основная идея очевидна (терять себя — невыносимо больно), но в том, как Шимберг освещает конфликт Эдварда/Гая и Освальда, можно углядеть обращенный к первому призыв собраться и не быть тряпкой. Во многих ситуациях эта рекомендация работает, но универсальной ее точно не назовешь. Впрочем, Шимберг если не жесток, то как минимум ироничен по отношению ко всем своим персонажам — например, вроде как гармоничный и самодостаточный Освальд в финале вступает в секту. Так что автор, возможно, просто хотел показать, что и успешные люди нередко слетают с катушек.

Другой человек
Другой человек
2024/США
18+
драма
комедия
триллер