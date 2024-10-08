Эштону Кутчеру будет трудно спасти свою карьеру из-за связи с Пи Дидди

Эштон Кутчер столкнулся с волной хейта из-за близкой дружбы с Пи Дидди. Репутация актера уже пошатнулась после того, как он и его 41-летняя жена Мила Кунис выразили поддержку своему коллеге по сериалу «Шоу 70-х» Дэнни Мастерсону, осужденному за изнасилование нескольких женщин. И теперь 46-летний Эштон столкнулся с негативной реакцией за общение с обвиняемым в серийном насилии Шоном «Дидди» Комбсом.
«Эштону нужно лучше выбирать друзей, — рассказал инсайдер In Touch Weekly. — Все внимание обращено на него из-за того, что он наслаждается своими отношениями с парой самых скандально известных звезд Голливуда. Ему придется нелегко, спасая свою карьеру после этого бардака с Дидди!».
В сети недавно всплыла запись интервью 2019 года, в котором Эштон смеется над вещами, творившимися за закрытыми дверями на вечеринках Пи Дидди, которые он посещал неоднократно. «Я многого не могу сказать», — говорит Кутчер в записи, намекая на то, что происходящее на частных мероприятиях явно должно остаться тайной. В другом разоблачающем интервью он признался Джеймсу Кордену, насколько сблизился с Дидди. «Мы стали верными друзьями», — сказал Эштон ведущему Late Late Show в 2018 году.
«Если Эштон видел — или, что еще хуже, — участвовал в чем-либо из этого, это прозвучало бы похоронным звоном в его карьере, в которой уже наступило затишье после его защиты Дэнни, — раскрывает источник. — Говорят, он боится, что появится на видеокассетах Дидди!».
Источник In Touch Weekly говорит, что веские доказательства связи Эштона с пороками Дидди решат судьбу актера, но одной их дружбы может быть достаточно, чтобы «потопить его». «Эштон открыто хвастался, насколько они близки, — говорит аноним. — И все это выставлено на всеобщее обозрение. Неудивительно, что никто не хочет находиться на расстоянии ближе мили от него!»
Ранее стало известно, что семья Тупака Шакура начала расследование причастности Пи Дидди к смерти рэпера.