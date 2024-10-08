Эштону Кутчеру будет трудно спасти свою карьеру из-за связи с Пи Дидди

В сети недавно всплыла запись интервью 2019 года, в котором Эштон смеется над вещами, творившимися за закрытыми дверями на вечеринках Пи Дидди, которые он посещал неоднократно. «Я многого не могу сказать», — говорит Кутчер в записи, намекая на то, что происходящее на частных мероприятиях явно должно остаться тайной. В другом разоблачающем интервью он признался Джеймсу Кордену, насколько сблизился с Дидди. «Мы стали верными друзьями», — сказал Эштон ведущему Late Late Show в 2018 году.