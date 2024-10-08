84-летний Аль Пачино подтвердил расставание с молодой возлюбленной

Накануне 30-летнюю Нур Альфаллу заметили в обществе другого мужчины — 68-летнего комика и ведущего Билла Мара. Папарацци сфотографировали знаменитостей, когда они уезжали из отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. После этого и появились первые слухи о расставании Альфаллы и Пачино, которые актер впоследствии подтвердил.