Агата Муцениеце рассказала о нежелании сына общаться с ней

Муцениеце подчеркнула, что ее дочь Мия скучает по брату. «Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое, я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет!» — поделилась она.