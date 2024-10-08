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Агата Муцениеце рассказала о нежелании сына общаться с ней

Актриса заявила, что жалеет о том, что начала судиться с Прилучным за алименты
Агата Муцениеце
Агата МуцениецеИсточник: PersonaStars

Актриса Агата Муцениеце заявила, что сын Тимофей не живет с ней с августа. Об этом артистка написала в Telegram-канале.

Муцениеце подчеркнула, что ее дочь Мия скучает по брату. «Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое, я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет!» — поделилась она.

Артистка отметила, что «тысячу раз пожалела» из-за того, что начала судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным за алименты. «Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! В сухом остатке мы имеем: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я — человек!» — заключила она.

Ранее Муцениеце дала первый комментарий после суда за детей с бывшим супругом.

До этого Прилучный прокомментировал слухи о сборе компромата на бывшую супругу.

Актеры состояли в браке с 2011 по 2020 год. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, в 2016-м — дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.