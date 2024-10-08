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Кейт Уинслет продемонстрировала необычный образ на кинофестивале в Цюрихе

Актриса получила почетную награду в красном наряде
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Британская актриса Кейт Уинслет посетила 20-й Цюрихский кинофестиваль в Корсо, Швейцария, сообщает Daily Mail. Звезда фильма «Титаник», которой 5 октября исполнилось 49 лет, была удостоена почетной награды фестиваля «Золотая икона». Премию ей вручили перед показом нового фильма «Ли», в котором она сыграла главную роль.

Для выхода на ковровую дорожку Уинслет выбрала непривычный для нее яркий образ — красный комбинезон с американской проймой, открывающей руки, и брюками прямого кроя. Образ дополнили широкий черный пояс на талии и пара остроносых черных туфель на каблуке.

Получив почетный приз, актриса поблагодарила организаторов фестиваля за оказанную ей честь и за признание фильма «Ли», которым она очень гордится. «Я так благодарна за этот момент и всем тем, кто был частью этого путешествия. Фильм «Ли» был и остается гордостью и радостью для меня».

Военная драма «Ли» рассказывает о модели и военном корреспонденте Ли Миллер, известной фотоработами из освобожденного концентрационного лагеря Дахау. В нем также снялись Джош О'Коннор, Марион Котийяр и Александр Скарсгард.

В июле Кейт Уинслет получила почетный приз Мюнхенского кинофестиваля — CineMerit Award. Награду вручают выдающимся деятелям за вклад в кинематограф. Ранее приза были удостоены Сьюзен Сарандон (в 1997 году), Мелани Гриффит (2012), Эмма Томпсон (2018), Рэйф Файнс и Антонио Бандерас (2019).

В будущем году актриса отпразднует 50-летний юбилей. В беседе с Harper's Bazaar актриса призналась, что не собирается отмечать юбилей с размахом. «Я не люблю шумные вечеринки и не выношу сюрпризов. Хочу провести год, совершив 50 важных поступков. Например, отправиться в поход или съездить куда-то, где я еще никогда не была, совершить что-нибудь хорошее — я составляю небольшой список», — поделилась она планами.