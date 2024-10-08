42-летняя Екатерина Волкова показала себя в купальнике у бассейна

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
42-летняя Екатерина Волкова позировала в черном слитном купальнике, который дополнила солнцезащитными очками в тон. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. Звезда сериала «Воронины» была запечатлена у бассейна, где находилась корзина с едой.
«Любовь к себе начинается с уже 3-го отпуска в этом году. Нет, не стыдно», — подписала фото артистка.
Накануне Екатерина Волкова сообщила в личном блоге, что улетела в Шарм-эль-Шейх. Актриса отдыхает со своей дочерью Елизаветой и подругами на вилле.
В сентябре Екатерина Волкова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла свой секрет стройности. Актриса призналась, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание.
«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — поделилась звезда.