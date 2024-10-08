Осенью 2022 года появились слухи, что Лео положил глаз на Джиджи Хадид. Актер и модель часто встречались на светских мероприятиях, так что неудивительно, что в какой-то момент ДиКаприо решил присмотреться к длинноногой блондинке. В отношения мало кто верил, так как Хадид на тот момент было 27 лет. Более того, у Джиджи незадолго до этого родилась дочь от певца Зейна Малика. И действительно: после нескольких походов в ресторан и прогулок на глазах у папарацци интрижка сошла на нет.