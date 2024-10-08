О похождениях Леонардо ДиКаприо ходят легенды. Актер прыгает из одних отношений в другие и в выборе спутниц всегда придерживается определенного стандарта: длинноногая модель моложе 25 лет. Хотя однажды он все-таки отошел от правил, как в случае с Джиджи Хадид: на момент их романа красотке, у которой подрастает дочь, исполнилось 27 лет. Вспоминаем самых эффектных возлюбленных звезды «Титаника» и рассказываем, кем сейчас занято его сердце.
1. Бриджет Холл
Первым ярким романом Леонардо ДиКаприо стали отношения с моделью Бриджет Холл. Актеру тогда было 19 лет, а его пассии исполнилось 16. События происходили в 1994 году, то есть когда Лео только начинал путь к вершине. Влюбленные выходили вместе в свет, а Бриджет даже рассказала, что Леонардо — ее первый мужчина. Но спустя полгода все сошло на нет, несмотря на слухи, что пара собирается сыграть свадьбу.
2. Кристен Занг
С моделью Кристен Занг Леонардо ДиКаприо познакомили друзья. Симпатии с первого взгляда не возникло: молодые люди три года присматривались друг к другу. Их роман пришелся на период карьерного взлета Леонардо. Занг разделила с актером его успех, когда на экраны вышли «Титаник» и «Ромео + Джульетта» Отношения не прошли испытание славой — Лео и Кристен стали отдаляться друг от друга, все чаще проводя время в разных компаниях. Как только Занг исполнилось 25 лет, влюбленные расстались. Таким образом, именно Кристен стала первым членом так называемого Клуба 25.
3. Жизель Бундхен
Знакомство ДиКаприо и Жизель Бундхен произошло в 2000 году на одном из светских мероприятий. Модели было 20 лет, и она состояла в других отношения, но актер был настолько очарован длинноногой бразильянкой, что добился ее расположения. Влюбленные провели вместе пять лет и то расходились, то сходились вновь. Причиной многие считают ревность со стороны ДиКаприо, но, вероятнее всего, чувства остыли из-за пресловутого 25-летия Жизель.
4. Бар Рафаэли
После расставания с Бундхен Леонардо недолго страдал в одиночестве. Спустя пару месяцев на концерте U2 он познакомился с израильской моделью Бар Рафаэли, вместе с которой был около шести лет. Лео представил Бар своей матери, которая очень тепло приняла потенциальную невестку. Ходили слухи, что актер даже сделал предложение, но до алтаря влюбленные так и не дошли. Причиной разрыва назвали слишком плотные рабочие графики.
5. Блейк Лайвли
Спустя несколько месяцев после расставания с Рафаэли Лео уже был замечен с другой известной красоткой. На сей раз выбор ДиКаприо пал на Блейк Лайвли. И это был первый случай, когда сердцеед выбрал в спутницы не модель, а актрису. Впервые вместе звезды появились на публике в 2011 году, после чего отправились в романтическое путешествие по Италии. Однажды папарацци даже запечатлели, как Лео, стоя на коленях, читает Блейк свой знаменитый монолог из драмы «Ромео + Джульетта». Но пара все равно распалась спустя полгода отношений: влюбленные не сошлись графиками.
6. Эрин Хитертон
После Блейк Лайвли Лео снова вернулся к моделям. Его донжуанский список пополнила «ангел» Victoria’s Secret Эрин Хитертон. Влюбленные были вместе 10 месяцев и старались не привлекать к себе лишнего внимания, так что поклонникам оставалось довольствоваться снимками папарацци. Те ловили парочку то на велопрогулке, то на пляже. Расстались ДиКаприо и Эрин так же тихо, как протекал весь их роман.
7. Тони Гаррн
Следующей избранницей Леонардо ДиКаприо стала немецкая модель Тони Гаррн. Лео и Тони встретились на Каннском кинофестивале в 2013 году, и с ней актер часто демонстрировал страсть, чего не было с другими девушками. Возможно, все дело в разнице в возрасте: Лео тогда было 40 лет, а его пассии — 22 года. Впрочем, отношения продлились недолго. Узнав о многочисленных интрижках ухажера, Гаррн бросила его.
8. Камила Морроне
В 2017 году стало известно о романе Леонардо ДиКаприо с падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне, который продлился около пяти лет. Первый официальный выход пары в свет состоялся в 2020-м на церемонии вручения премии «Оскар». Казалось, что Лео наконец нашел идеальную для себя девушку и готов к браку. Но как только Камиле исполнилось 25, ДиКаприо разорвал с ней отношения.
9. Джиджи Хадид
Осенью 2022 года появились слухи, что Лео положил глаз на Джиджи Хадид. Актер и модель часто встречались на светских мероприятиях, так что неудивительно, что в какой-то момент ДиКаприо решил присмотреться к длинноногой блондинке. В отношения мало кто верил, так как Хадид на тот момент было 27 лет. Более того, у Джиджи незадолго до этого родилась дочь от певца Зейна Малика. И действительно: после нескольких походов в ресторан и прогулок на глазах у папарацци интрижка сошла на нет.
10. Виттория Черетти
С 2023 года ДиКаприо встречается с итальянской топ-моделью Витторией Черетти. В прошлом году, когда брюнетке исполнилось 25 лет, поклонники актера принялись гадать, уйдет ли он от подруги. Предположения не подтвердились: влюбленные все еще вместе. Более того, Лео довольно быстро познакомил Черетти со своей матерью. А в начале октября прошла информация, что пара устроила обед, на который пригласила мать Виттории и отчима Лео. Вместе с этим инсайдер опроверг, что ДиКаприо близок к помолвке. По его словам, звезда не готова к такому серьезному шагу.