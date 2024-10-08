Самбурская призналась, что ей было неловко сниматься в интимной сцене с Кологривым

«Не надо включать момент стеснения, нужно пойти и сделать, чтобы все выглядело естественно. И это быстрее закончится. Я столько времени потратила на это тело! Я столько занималась. И это может быть моей сильной стороной, я могу играть сексуальных женщин, а не только стерв. Могу голых стерв!» — заключила Настасья Самбурская.