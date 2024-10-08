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Самбурская призналась, что ей было неловко сниматься в интимной сцене с Кологривым

Актриса призналась, что впервые за всю свою карьеру снялась обнаженной
Настасья Самбурская
Настасья СамбурскаяИсточник: PersonaStars

Настасья Самбурская вспомнила об интимной сцене с Никитой Кологривым в сериале «Макс и Гусь», где ей впервые пришлось обнажиться. Она призналась, что ей до сих пор неловко и неприятно вспоминать тот момент.

«Я первый раз снялась без лифчика. Это ужасно, невозможно стыдно. Это впервые произошло в 36 лет, сейчас мне 37. Это было в ванной. Потом я встала и была имитация полового акта. Это отвратительно!» — вспомнила Самбурская в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Звезда сериала «Универ. Новая общага» также рассказала, что в момент съемок на площадке находилась хозяйка квартиры, которая все засняла на телефон. Актрисе это не понравилось, и она попросила режиссера поговорить с женщиной. В итоге запись была удалена.

Ведущая шоу Ляйсан Утяшева поинтересовалась у звезды комедии «Тещи», о чем она думает во время съемок постельных сцен. По словам Самбурской, в такой момент она хочет, чтобы все быстрее закончилось.

«Не надо включать момент стеснения, нужно пойти и сделать, чтобы все выглядело естественно. И это быстрее закончится. Я столько времени потратила на это тело! Я столько занималась. И это может быть моей сильной стороной, я могу играть сексуальных женщин, а не только стерв. Могу голых стерв!» — заключила Настасья Самбурская.

Ранее Никита Кологривый высказал такое же мнение о постельных сценах. Он отметил, что актеры в такие моменты работают без лишних эмоций.