Самбурская призналась, что ей было неловко сниматься в интимной сцене с Кологривым

Настасья Самбурская вспомнила об интимной сцене с Никитой Кологривым в сериале «Макс и Гусь», где ей впервые пришлось обнажиться. Она призналась, что ей до сих пор неловко и неприятно вспоминать тот момент.
«Я первый раз снялась без лифчика. Это ужасно, невозможно стыдно. Это впервые произошло в 36 лет, сейчас мне 37. Это было в ванной. Потом я встала и была имитация полового акта. Это отвратительно!» — вспомнила Самбурская в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».
Звезда сериала «Универ. Новая общага» также рассказала, что в момент съемок на площадке находилась хозяйка квартиры, которая все засняла на телефон. Актрисе это не понравилось, и она попросила режиссера поговорить с женщиной. В итоге запись была удалена.
Ведущая шоу Ляйсан Утяшева поинтересовалась у звезды комедии «Тещи», о чем она думает во время съемок постельных сцен. По словам Самбурской, в такой момент она хочет, чтобы все быстрее закончилось.
«Не надо включать момент стеснения, нужно пойти и сделать, чтобы все выглядело естественно. И это быстрее закончится. Я столько времени потратила на это тело! Я столько занималась. И это может быть моей сильной стороной, я могу играть сексуальных женщин, а не только стерв. Могу голых стерв!» — заключила Настасья Самбурская.
Ранее Никита Кологривый высказал такое же мнение о постельных сценах. Он отметил, что актеры в такие моменты работают без лишних эмоций.