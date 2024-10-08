Эндрю Гарфилд раскрыл подробности об откровенной сцене с Флоренс Пью

Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью вместе снялись в фильме «Время жить». Накануне в подкасте 92NY актер рассказал о постельной сцене с коллегой.
По словам артиста, они настолько увлекались игрой, что даже забыли про команду «Стоп. Снято». Знаменитости продолжали изображать любовь на экране до тех пор, пока сами не поняли, что все необходимые кадры давно сняли.
«В какой-то момент мы оба как бы телепатически говорим друг другу: "Дубль длится слишком долго". Я поднял глаза и увидел в углу нашего оператора. Камера стоит рядом с ним, а сам он просто смотрит в стену», — отметил Гарфилд.
Актер добавил, что они с Флоренс Пью чувствовали себя комфортно и безопасно. Из-за этого они немного увлеклись.
«Время жить» — мелодрама режиссера Джона Краули. Главные герои Альмут и Тобиас познакомились благодаря несчастному случаю — девушка сбила его на машине. Но эта неприятность стала лишь началом их совместного пути, на протяжении которого им предстоит пережить самые счастливые моменты — обретение дома, рождение дочери, достижение целей — и столкнуться с трагедией. Альмут ставят страшный диагноз.