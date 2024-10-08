Эндрю Гарфилд раскрыл подробности об откровенной сцене с Флоренс Пью

«В какой-то момент мы оба как бы телепатически говорим друг другу: "Дубль длится слишком долго". Я поднял глаза и увидел в углу нашего оператора. Камера стоит рядом с ним, а сам он просто смотрит в стену», — отметил Гарфилд.