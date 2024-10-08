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Рязанова высказалась против сериала по мотивам «Москва слезам не верит»

Народная артистка РФ, сыгравшая в картине Владимира Меньшова роль Антонины Буяновой, заявила, что «это просто неприлично»
Раиса Рязанова
Раиса РязановаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Народная артистка РФ, актриса театра и кино Раиса Рязанова, сыгравшая роль Антонины Буяновой в картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», за которую получила в 1981 году Государственную премию СССР, заявила ТАСС, что, по ее мнению, не стоит снимать сериал по мотивам советского фильма.

Ранее стало известно о съемках нового сериала по мотивам мелодрамы Меньшова, вышедшей на экраны в 1979 году. Режиссерами проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников. Над проектом работают «Водород» и «НМГ студия» при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

«Не стоит снимать. И понимаете, это просто неприлично. Взял бы он [режиссер] какую-нибудь другую, плохую картину и попробовал переделать, и сделал что-то прям аховое, но когда он берет картину призера и что-то хочет туда еще добавить, я не знаю, что это за режиссер», — сказала Рязанова, отвечая на вопрос ТАСС, стоит ли снимать сериал по мотивам советского фильма.

Также она отметила, что на вопрос, нужно ли снимать ремейк по фильму «Москва слезам не верит», будет отвечать зритель.

«Это не мы, потому что это все мимо нас, нас это не касается, мы в свое время свое дело сделали, картина получила "Оскар"», — добавила она, отметив, что ремейк делается, чтобы что-то улучшить или осовременить.

Ранее Иван Янковский рассказал о своей роли в ремейке фильма «Москва слезам не верит».