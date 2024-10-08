Рязанова высказалась против сериала по мотивам «Москва слезам не верит»

«Не стоит снимать. И понимаете, это просто неприлично. Взял бы он [режиссер] какую-нибудь другую, плохую картину и попробовал переделать, и сделал что-то прям аховое, но когда он берет картину призера и что-то хочет туда еще добавить, я не знаю, что это за режиссер», — сказала Рязанова, отвечая на вопрос ТАСС, стоит ли снимать сериал по мотивам советского фильма.