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Роберт Паттинсон снялся в рекламе модного бренда

38-летний британский актер снялся в рекламной кампании Dior

Британский актер, манекенщик и музыкант Роберт Паттинсон снялся в рекламе французского модного бренда Dior. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

38-летний артист примерил несколько образов из новой коллекции Dior Icons. Он предстал перед камерой в классическом черном костюме и примерил синие брюки с широкими штанинами в сочетании с рубашкой поло и курткой из хлопка и кашемира.

Кроме того, актер надел серый трикотажный жилет с кремовыми брюками и бежевым плащом. При этом в одном из образов он позировал играя на гитаре.

Ранее стало известно, что Роберт Паттинсон впервые стал отцом.