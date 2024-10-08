Внешний вид 56-летнего исполнителя роли Джеймса Бонда раскритиковали

Пользователи сети не оценили образ актера, о чем написали в комментариях под постом. «Он выглядит старше 56 лет», «Нет. Мне не нравится такой образ. Очень старит. Мешковатые штаны смотрятся плохо», «Такая прическа ему не идет», «Что с ним случилось? Он похож на жуткого старого учителя географии», «На вид ему около 70 лет», высказались они.