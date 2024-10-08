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Дава снимается в продолжении семейной комедии: первые кадры

Известный видеоблогер вновь сыграет папу Миланы Хаметовой во второй части фильма «Не одна дома»
Дава на съемках фильма «Не одна дома 2»
Дава на съемках фильма «Не одна дома 2»

Начались съемки семейной комедии «Не одна дома 2» с Давидом Манукяном, известным как Дава, и Миланой Хаметовой.

В продолжении фильма «Не одна дома» Маша вместе с родителями отправляется в путешествие. Но подростку совсем не хочется тусоваться со взрослыми и проводить каникулы в автодоме. Во время стоянки Маша без раздумий запрыгивает в автобус, едущий в детский лагерь. По счастливой случайности ей уступает место другая девочка Маша, которая мечтает вернуться домой.

Съемки фильма «Не одна дома 2»
Съемки фильма «Не одна дома 2»

В лагере юная героиня вновь сталкивается с жуликами Хахалем (Алексей Маклаков) и Няней (Юлианна Михневич), с которыми познакомилась в первой части. Теперь Маша стала взрослее, а ее ловушки — гораздо изощреннее. Вместе с подругой девочка выведет преступников на чистую воду и не даст им осуществить коварный замысел.

«Не забываем, что психологические трудности, неуверенность в себе и многое другое зачастую идут из детства. Смотрите наш фильм “Не одна дома 2” всей семьей, чтобы обе стороны поняли переживания друг друга и стали чуточку ближе и добрее», — поделился Дава, выступающий также в качестве продюсера ленты.

Дава на съемках фильма «Не одна дома 2»
Дава на съемках фильма «Не одна дома 2»

В продолжении заняты Александр Головин и Сергей Пукита, появлявшиеся в первом фильме, а также появятся новые персонажи, сыгранные Евой Смирновой, Дмитрием Колчиным, Андреем Пынзару, Александром Абрамовичем. Режиссерское кресло занял Митрий Семенов-Алейников.

Премьера фильма «Не одна дома 2» запланирована на 3 июля 2025 года.

Милана Хаметова и Ева Смирнова на съемках фильма «Не одна дома 2»
Милана Хаметова и Ева Смирнова на съемках фильма «Не одна дома 2»