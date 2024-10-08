Дава снимается в продолжении семейной комедии: первые кадры

В продолжении фильма «Не одна дома» Маша вместе с родителями отправляется в путешествие. Но подростку совсем не хочется тусоваться со взрослыми и проводить каникулы в автодоме. Во время стоянки Маша без раздумий запрыгивает в автобус, едущий в детский лагерь. По счастливой случайности ей уступает место другая девочка Маша, которая мечтает вернуться домой.