Дава снимается в продолжении семейной комедии: первые кадры

Начались съемки семейной комедии «Не одна дома 2» с Давидом Манукяном, известным как Дава, и Миланой Хаметовой.
В продолжении фильма «Не одна дома» Маша вместе с родителями отправляется в путешествие. Но подростку совсем не хочется тусоваться со взрослыми и проводить каникулы в автодоме. Во время стоянки Маша без раздумий запрыгивает в автобус, едущий в детский лагерь. По счастливой случайности ей уступает место другая девочка Маша, которая мечтает вернуться домой.
В лагере юная героиня вновь сталкивается с жуликами Хахалем (Алексей Маклаков) и Няней (Юлианна Михневич), с которыми познакомилась в первой части. Теперь Маша стала взрослее, а ее ловушки — гораздо изощреннее. Вместе с подругой девочка выведет преступников на чистую воду и не даст им осуществить коварный замысел.
«Не забываем, что психологические трудности, неуверенность в себе и многое другое зачастую идут из детства. Смотрите наш фильм “Не одна дома 2” всей семьей, чтобы обе стороны поняли переживания друг друга и стали чуточку ближе и добрее», — поделился Дава, выступающий также в качестве продюсера ленты.
В продолжении заняты Александр Головин и Сергей Пукита, появлявшиеся в первом фильме, а также появятся новые персонажи, сыгранные Евой Смирновой, Дмитрием Колчиным, Андреем Пынзару, Александром Абрамовичем. Режиссерское кресло занял Митрий Семенов-Алейников.
Премьера фильма «Не одна дома 2» запланирована на 3 июля 2025 года.