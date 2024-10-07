Звезда «Эйфории» рассказала, что забрала себе со съемок сериала

Кроме того, Суини рассказала, что оставила себе несколько пар джинсов своей героини. «Я сохранила много джинсов Кэсси, потому что они все были сшиты так, что идеально подходили мне. Часто джинсы мне слишком длинные из-за моего невысокого роста, а эти были идеально подогнаны под мои пропорции», — высказалась девушка.