Звезда сериала «Счастливы вместе» высказался о цензуре

«Когда в Советском Союзе была цензура, рождались великие шедевральные картины. Это и “Бриллиантовая рука”, и “Шурик” с его приключениями, и “Кин-дза-дза!” — великолепная сатирическая картина Данелии. Смешная, но понятная не всем иностранцам картина. Как только в 90-е годы разрешили делать все — таких фильмов не стало», — заявил актер.