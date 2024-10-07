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Звезда сериала «Счастливы вместе» высказался о цензуре

Актер заявил, что цензура делает юмор в кино элегантнее
Виктор Логинов
Виктор Логинов

Актер Виктор Логинов заявил в интервью «Газете.Ru», что цензура может положительно сказаться на кинематографе.

Логинов привел в пример Советский Союз. Как отметил артист, несмотря на наличие цензуры, в СССР были сняты шедевральные работы. Среди них он назвал работы режиссеров Леонида Гайдая и Георгия Данелии.

«Когда в Советском Союзе была цензура, рождались великие шедевральные картины. Это и “Бриллиантовая рука”, и “Шурик” с его приключениями, и “Кин-дза-дза!” — великолепная сатирическая картина Данелии. Смешная, но понятная не всем иностранцам картина. Как только в 90-е годы разрешили делать все — таких фильмов не стало», — заявил актер.

Логинов считает, что в 90-е не было создано ни одной комедии, о которой говорили бы сейчас. Актер предположил, что цензура может сделать продолжение сериала «Счастливы вместе» «Букины» интереснее.

«Вы вспомните хоть одну комедию 90-х, о которой люди бы говорили по сей день. Цензура может повлиять на то, что юмор становится тоньше, элегантнее, и я думаю, что новый сезон “Букиных” будет этим интересен», — рассказал артист.

Ранее Виктор Логинов высказался о своей роли в «Счастливы вместе».