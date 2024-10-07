Ирина Старшенбаум о съемках с Петром Федоровым: «Самый большой подарок»

«Мы очень много лет уже общаемся, знакомы, всегда мечтали в кадре встретиться как артисты. И когда мы обсуждали главного героя, режиссер говорил: "Я вижу только Петю". <…> Это был самый большой подарок», — поделилась Старшенбаум.