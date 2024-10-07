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Ирина Старшенбаум о съемках с Петром Федоровым: «Самый большой подарок»

Актеры вместе работали на площадке фильма «Туда»
Кадр из фильма «Туда»
Кадр из фильма «Туда»

Актриса Ирина Старшенбаум в беседе с порталом «Страсти» призналась, что всегда мечтала поработать с Петром Федоровым.

Вместе с коллегой Старшенбаум снялась в фильме «Туда». Изначально предполагалось, что Федоров не сможет принять участия в проекте из-за высокой занятости. Однако позже он был утвержден на главную роль.

«Мы очень много лет уже общаемся, знакомы, всегда мечтали в кадре встретиться как артисты. И когда мы обсуждали главного героя, режиссер говорил: "Я вижу только Петю". <…> Это был самый большой подарок», — поделилась Старшенбаум.

По словам актрисы, ее обрадовала новость о том, что Федоров все же снимется в проекте.

По сюжету фильма «Туда», Вера (Старшенбаум) едет из Москвы в Уфу на такси. Таксист Вадим (Федоров) — полная противоположность главной героини по темпераменту. Вместе им предстоит совершить длительное путешествие и узнать друг друга.

«Петю я очень люблю и уважаю как художника, человека и артиста. Настолько комфортное и поддерживающее чувство партнерства — это просто бесценно», — призналась Старшенбаум.

Ранее стало известно, что Ирина Старшенбаум приняла участие в третьем сезоне «Триггера».