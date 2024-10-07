Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джейми Ли Кертис раскрыла секрет преображения Линдси Лохан

Актриса заявила, что коллеге очень идет материнство
Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница»
Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница»Источник: Legion-Media.ru

Актриса Джейми Ли Кертис рассказала, в чем кроется секрет преображения ее партнерши по фильму «Чумовая пятница» Линдси Лохан. Об этом она сообщила изданию People.

По словам Джейми, Лохан помог «режим мамочки» и забота о сыне.

«Она всегда находится в режиме мамочки. Видно, что ей это просто нравится. На самом деле, ее очень трудно вывести из этого состояния заботы. И это ей явно к лицу», — заявила актриса.

В июле стало известно, что у Линдси и ее супруга, арабского бизнесмена Бадера Шаммаса, родился сын, которого назвали Луай.

Ранее сообщалось, что стартовали съемки сиквела «Чумовой пятницы» с Лохан.