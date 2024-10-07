Джейми Ли Кертис раскрыла секрет преображения Линдси Лохан

Актриса Джейми Ли Кертис рассказала, в чем кроется секрет преображения ее партнерши по фильму «Чумовая пятница» Линдси Лохан. Об этом она сообщила изданию People.
По словам Джейми, Лохан помог «режим мамочки» и забота о сыне.
«Она всегда находится в режиме мамочки. Видно, что ей это просто нравится. На самом деле, ее очень трудно вывести из этого состояния заботы. И это ей явно к лицу», — заявила актриса.
В июле стало известно, что у Линдси и ее супруга, арабского бизнесмена Бадера Шаммаса, родился сын, которого назвали Луай.
Ранее сообщалось, что стартовали съемки сиквела «Чумовой пятницы» с Лохан.