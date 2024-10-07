Киану Ривз едва не разбился на автогонках

Звезда «Матрицы» не справился с управлением своей Toyota на девятом круге гонки серии Toyota GR Cup на автодроме Indianapolis Motor Speedway в Индиане. Выполняя поворот, 60-летний актер съехал на траву, едва избежав столкновения с другими машинами. Инцидент произошел примерно на середине 45-минутной гонки. Киану не пострадал и смог вернуться на финиш, заняв 25 место.