Киану Ривз едва не разбился на автогонках

Киану Ривз вылетел с трассы и едва не разбился во время профессиональных автогонок в субботу на одном из самых известных гоночных треков в мире.
Звезда «Матрицы» не справился с управлением своей Toyota на девятом круге гонки серии Toyota GR Cup на автодроме Indianapolis Motor Speedway в Индиане. Выполняя поворот, 60-летний актер съехал на траву, едва избежав столкновения с другими машинами. Инцидент произошел примерно на середине 45-минутной гонки. Киану не пострадал и смог вернуться на финиш, заняв 25 место.
Стоит отметить, что у Киану уже есть опыт участия в гонках: в 2009 году он выиграл знаменитую гонку Toyota Grand Prix of Long Beach.
Ранее кричащий на съемках Киану Ривз позабавил поклонников.