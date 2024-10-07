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Звезда «Папиных дочек» спровоцировала слухи о беременности

Дарья Мельникова выложила фото с округлившимся животом
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова

Актриса Дарья Мельникова, известная по ролям в «Папиных дочках» и «Короле и Шуте», опубликовала фото с округлившимся животом, спровоцировав слухи о своей беременности. Снимок она выложила на своей странице в соцсети.

Кадр, предположительно, был сделан на съемках одного из новых проектов, в которых участвует Дарья.

«Никогда не знаешь, кино это или нет», — подписала пост Мельникова.

Однако фанаты актрисы все равно посчитали, что это может быть намеком на беременность, просто скрытым за шуткой.

Напомним, до этого стало известно, что актриса тайно вышла замуж и родила ребенка.