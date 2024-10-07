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Глафира Тарханова показала редкое фото с трехмесячной дочерью

Актриса отправилась с малышкой в командировку

Глафира Тарханова в личном блоге показала новое фото со своей младшей дочерью, которая родилась в середине июня. Актриса вместе с наследницей была запечатлена на фоне полей и реки Дон. 

Звезда сериала «Громовы» была одета в свободное темно-изумрудное платье в клетку. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. На руках актриса держала дочь, лицо которой спряла от камеры.

«Командировки по работе могут быть и такими. Спасибо моей маме за помощь, за то, что рядом в наших приключениях и путешествиях! Вместе весело. А также людям, которые встречаются на нашем пути», — отметила Тарханова.

Поклонники восхитились тем, как актриса успевает работать, строить карьеру и уделять время семье и воспитывать пятерых детей.

Напомним, у Глафиры Тархановой и ее мужа, актера Алексея Фаддеева, четверо сыновей, а в июне этого года на свет появилась их долгожданная дочь Лукерья. К работе актриса вернулась уже спустя 12 дней после рождения малышки.