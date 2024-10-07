У Александра Збруева не нашли серьезных патологий

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Врачи не выявили у народного артиста РСФСР, актера Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Александра Збруева, который был ранее госпитализирован из-за недомогания, серьезной патологии, он проходит плановое лечение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«Главный врач сказал [директору театра] Марку Варшаверу, что нет никакой патологии. Плановая поддержка идет. Общается со всеми и шутит», — сказали в театре.
Александр Збруев — лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище им. Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»). Сейчас задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».
В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат», который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «Храни меня, мой талисман», «О любви», «Успех».