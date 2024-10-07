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Игорь Верник оценил работу сына в сериале «Игры»

Актер отметил, что Григорий Верник талантливо справился со своей ролью
Игорь и Григорий Верники
Игорь и Григорий Верники

Игорь Верник в личном блоге опубликовал черно-белые фото своего сына Григория Верника и рассказал о своих впечатлениях от сериала «Игры». В проекте Верник-младший сыграл главную роль — избалованного сына советского функционера.

Верник-старший признался, что финал его очень растрогал. Актер не смог сдержать слезы, ностальгируя по эпохе 80-х годов.

«В финале плакал от счастья. И от грусти за переломленные судьбы. И от радости, что жизнь все-таки побеждает, и добро побеждает, и любовь. И от ностальгии по времени, когда я был молод и все только начиналось. И от того, как быстро все летит», — отметил Верник.

Он также высоко оценил работу своего сына в этом сериале. «И от того, что ты так быстро вырос и так талантливо, сложно, бесконечно органично существуешь в этой прекрасной истории. Спасибо», — написал артист.

Верник поблагодарил создателей и съемочную группу сериала, в частности режиссера Евгения Стычкина. Он выразил благодарность постановщику за то, что тот показал людей, которые, «несмотря ни на что, хотят быть счастливыми».

Действие сериала «Игры» происходит в конце 1970-х годов, когда Советский Союз готовился принять летние Олимпийские игры в Москве. В центре сюжета — Игорь Зорин (Григорий Верник), избалованный сын советского функционера. Он попадает в оргкомитет Олимпиады, где будет работать под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой (Мария Карпова)

Ирина и Игорь познакомятся с разными людьми — спортсменами, тренерами и волонтерами, — которые изменят их взгляды на жизнь. Героям предстоит столкнуться со сложностями организации масштабного спортивного события и стать свидетелями не только Олимпийских, но и политических игр.