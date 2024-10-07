Игорь Верник оценил работу сына в сериале «Игры»

«В финале плакал от счастья. И от грусти за переломленные судьбы. И от радости, что жизнь все-таки побеждает, и добро побеждает, и любовь. И от ностальгии по времени, когда я был молод и все только начиналось. И от того, как быстро все летит», — отметил Верник.