Паттинсон с возлюбленной впервые после рождения дочери вышел в свет

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые после рождения дочери вышли в свет вместе. Пара посетила Veuve Clicquot Polo Classic — матч по поло, организованный компанией-производителем шампанских вин «Вдова Клико». Спортивное мероприятие проходило в Государственном историческом парке Уилла Роджерса в Калифорнии.
Для светского выхода звезда «Сумерек» выбрал классический синий костюм, черные туфли и белую рубашку. Актер также надел темные солнцезащитные очки.
Его возлюбленная выбрала черное платье длины миди с цветочными принтом, кожаным поясом на талии и объемными короткими рукавами. Уотерхаус надела черно-серые туфли на небольшом каблуке с острым мысом и открытой пяткой. Актриса сделала нежный макияж, накрутила волосы и тоже надела солнцезащитные очки.
Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус встречаются с 2018 года. В конце 2023-го стало известно, что пара ждет ребенка. Весной этого года у звезд родилась дочь, имя которой они пока не называют. По слухам, Паттинсон и Уотерхаус после появления девочки на свет тайно сыграли свадьбу.