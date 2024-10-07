Паттинсон с возлюбленной впервые после рождения дочери вышел в свет

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус встречаются с 2018 года. В конце 2023-го стало известно, что пара ждет ребенка. Весной этого года у звезд родилась дочь, имя которой они пока не называют. По слухам, Паттинсон и Уотерхаус после появления девочки на свет тайно сыграли свадьбу.