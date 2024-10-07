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Агата Муцениеце предстала в образе героини Анджелины Джоли

Актриса перевоплотилась в Малефисенту

Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе. Актриса надела темное платье с вырезом в области декольте и шляпу с широкими полями. Образ дополнили медальон с изображением птицы и посох, который звезда фильма «Тур с Иванушками» держала в руке.

Муцениеце также сделала макияж в готическом стиле и распустила волосы. В таком образе она сравнила себя с героиней Анджелины Джоли из фильма «Малефисента».

«Малефисенту уволили, я вместо нее», — пошутила звезда.

Поклонники отметили, что ей идет такой образ роковой дамы. Некоторые заметили, что она выглядит лучше голливудской актрисы в таком наряде.

«Очень идет такой стиль, суровая красавица с пронизывающим взором», — написал один из пользователей сети.

По всей видимости, Агата Муцениеце примерила необычный образ для нового проекта. Правда, детали она не стала раскрывать.

Агата Муцениеце — известная актриса. Зрители знают ее по таким проектам, как «Закрытая школа», «Честный развод», «Я знаю твои секреты», «Плакса», «В клетке» и другим.