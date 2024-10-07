Московский концерт турецкого актера Бурака Озчивита перенесли на февраль

Для российской публики знакомство с Озчивитом началось с сериала «Великолепный век», где он сыграл османского командира Малкочоглу Бали-бея. Однако пиковой популярности актер достиг с выходом на экраны сериала «Черная любовь». Сериал получил премию Emmy в номинации «Лучшая теленовелла года», транслировался в 110 странах и был переведен на 50 языков.