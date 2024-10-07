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Московский концерт турецкого актера Бурака Озчивита перенесли на февраль

В пресс-службе агентства Moscow Nights сообщили, что мера связана с изменением графика артиста
Бурак Озчивит
Бурак ОзчивитИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Концерт турецкого актера Бурака Озчивита, известного по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман», запланированный ранее на 10 октября в Москве, перенесен на февраль из-за изменения графика артиста. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства Moscow Nights.

«Московский концерт Бурака Озчивита перенесен в связи с изменением графика артиста на 10 февраля 2025 года в Кремлевский дворец», — сказали в пресс-службе.

Бурак Озчивит приедет в Россию для участия в концертах «Музыка турецких сериалов». В Москве он планировал выступить 10 октября на «Live арене». В сентябре артист выступил в Сочи, а 9 октября состоится его концерт в Санкт-Петербурге.

Для российской публики знакомство с Озчивитом началось с сериала «Великолепный век», где он сыграл османского командира Малкочоглу Бали-бея. Однако пиковой популярности актер достиг с выходом на экраны сериала «Черная любовь». Сериал получил премию Emmy в номинации «Лучшая теленовелла года», транслировался в 110 странах и был переведен на 50 языков.

Ранее Бурак Озчивит рассказал о съемках в новых «Елках».