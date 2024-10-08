Что показывают на фестивале «Маяк»: снежные драмеди и эстетская якутская притча

В качестве жеста доброй воли глава местной администрации Борис предлагает Агнии выложить печь в избушке, что простаивает на участке его загородной резиденции, где он живет с супругой и дочерью-подростком. А вскоре Агния и вовсе переезжает туда вместе с сыном, когда их квартира сгорает в пожаре. Гордая и дерзкая, Агния магнетически действует на всех домочадцев. А все, чего хочется ей самой, — хотя бы немного согреться.