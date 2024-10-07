Юлия Пересильд показала, как выглядела в школьные годы

Юлия Пересильд в личном блоге опубликовала несколько снимков, которые были сделаны в ее школьные годы. На фото звезда фильма «Вызов» запечатлена со своими одноклассниками и учителями.
Актриса порассуждала, какое место в жизни каждого человека занимает учитель. Она отметила, что многие на протяжении жизни, независимо от профессии, становятся для кого-то учителями, а с кем-то познают что-то новое в качестве ученика.
«Я благодарна своим учителям и в школе, и в институте, и по жизни — они делились со мной всегда самым ценным, дарили и отдавали свои “бриллианты”, накопленные со знаниями и опытом. Я умела их брать, я умела слушать и слышать и до сих пор ценю это», — отметила Пересильд.
Она добавила, что День учителя, который отмечается в стране 5 октября, — очень важный праздник. Пересильд поздравила всех педагогов, а также пожелала ученикам «сил, мудрости и понимания, что это великий талант и счастье — учиться с 0 до 99». По мнению Пересильд, в этом и заключается секрет молодости.
«Отдельное спасибо моим учителям 24-й школы г. Пскова, Мастерской О. Кудряшова, Театру наций и российскому кино за школу и в профессии, и в жизни», — заключила актриса.
Напомним, Юлия Пересильд — известная российская актриса. Она дебютировала в кино в 2003 году, снявшись в сериале «Участок». Популярность к актрисе пришла в 2010 году после выхода фильма «Край» режиссера Алексея Учителя.