Юлия Пересильд показала, как выглядела в школьные годы

«Я благодарна своим учителям и в школе, и в институте, и по жизни — они делились со мной всегда самым ценным, дарили и отдавали свои “бриллианты”, накопленные со знаниями и опытом. Я умела их брать, я умела слушать и слышать и до сих пор ценю это», — отметила Пересильд.