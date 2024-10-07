Звезда «Ворониных» улетела из России

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова улетела из России. Об этом актриса рассказала в соцсети.
42-летняя Екатерина Волкова отправилась вместе с дочерью Елизаветой и подругами на отдых в Египет. По словам актрисы, они арендовали виллу в Шарм-эль-Шейхе.
«30 градусов тепла. Сами себе завидуем. Мы будем жить на вилле», — сообщила Волкова.
Недавно Екатерина опубликовала фото, где продемонстрировала фигуру в молочном бикини с рисунком. Актриса также надела халат с голубым принтом, золотые массивные серьги-кольца, цепочку и браслеты. Звезда сериала «Воронины» была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах на фоне своего дома.
В сентябре Екатерина Волкова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла свой секрет стройности. Актриса призналась, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание.
«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — поделилась звезда.