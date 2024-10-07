Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Стоун пришла на премьеру фильма в полупрозрачной юбке

Актриса вышла в свет в откровенном образе

Американская актриса Эмма Стоун в откровенном виде пришла на показ фильма «Настоящая боль», который состоялся в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media.ru

35-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в полосатом наряде, состоящем из пончо с завязками на локтях и юбки длины макси. На размещенных кадрах видно, что сквозь полупрозрачную ткань костюма просвечивает боди черного цвета.

Кроме того, можно заметить, что звезда «Бедных-несчастных» надела открытые туфли, а в качестве украшений выбрала длинное золотое колье. Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы пыльно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы аккуратными волнами.

Ранее Эмма Стоун попросила называть ее другим именем.