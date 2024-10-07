Эмма Стоун пришла на премьеру фильма в полупрозрачной юбке

Кроме того, можно заметить, что звезда «Бедных-несчастных» надела открытые туфли, а в качестве украшений выбрала длинное золотое колье. Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы пыльно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы аккуратными волнами.