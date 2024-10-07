53-летний Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой

53-летний артист и его 46-летняя избранница отправились на Фиджи, где снялись на террасе у водной виллы. Мужчина предстал перед камерой в коротких плавательных шортах и с обнаженным торсом. В свою очередь, его супруга надела разноцветное бикини и обернула тело белым полотенцем.