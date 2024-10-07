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53-летний Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой

Актер опубликовал фото в соцсети

Американский актер и продюсер Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой — моделью Рией Дарем. Пост появился на его странице в соцсети, которая насчитывает 30,9 миллиона подписчиков.

53-летний артист и его 46-летняя избранница отправились на Фиджи, где снялись на террасе у водной виллы. Мужчина предстал перед камерой в коротких плавательных шортах и с обнаженным торсом. В свою очередь, его супруга надела разноцветное бикини и обернула тело белым полотенцем.

«Наконец-то проведу немного времени на семейном отдыхе», — подписал видео актер.

Ранее Марк Уолберг пожаловался на нестерпимую боль при сведении татуировок.