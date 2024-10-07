Звезда «Кухни» стал отцом в третий раз

У Лавыгина также есть сын Федор от коллеги по сериалу «Кухня» Анны Бегуновой. Артистка не препятствует общению бывшего мужа с ребенком, и они часто проводят время вместе. Мария Луговая также говорила, что смогла подружиться с первенцем супруга и с удовольствием проводит с ним время, периодически она публикует в соцсетях снимки с Федором.