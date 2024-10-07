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Звезда «Кухни» стал отцом в третий раз

Актер Сергей Лавыгин сообщил о рождении сына
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин

Актер Сергей Лавыгин сообщил в соцсети, что у него родился сын.

Малыша назвали Андрей. Артист опубликовал фото с рукой младенца. На снимке видно, что ребенок весит 3,6 кг. Малыш появился на свет 5 октября.

Сергей Лавыгин известен по роли повара Арсения Чуганина (Сени) в комедийных сериалах «Кухня», «Отель Элеон», «Гранд» и «СеняФедя».

Сергей Лавыгин женат на актрисе Марии Луговой. Артисты сыграли свадьбу 25 января 2020 года. 31 июля 2022 года у них родилась дочь Марта. Актеры рассказывали, что подбирали имя девочке так, чтобы у них не возникало негативных ассоциаций. В итоге у артистов не оказалось знакомой, которую бы звали Мартой, кроме героини любимого фильма Марии Луговой «Тот самый Мюнхгаузен».

У Лавыгина также есть сын Федор от коллеги по сериалу «Кухня» Анны Бегуновой. Артистка не препятствует общению бывшего мужа с ребенком, и они часто проводят время вместе. Мария Луговая также говорила, что смогла подружиться с первенцем супруга и с удовольствием проводит с ним время, периодически она публикует в соцсетях снимки с Федором.

Ранее звезда сериала «Кухня» высказался о ревности в браке.