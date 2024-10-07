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Началась работа над новым сезоном «Колец власти»

СМИ сообщили о старте работы над сценарием третьего сезона

Началась работа над третьим сезоном сериала «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным источника, шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн уже собрали команду сценаристов и работают над сюжетом продолжения. При этом официального анонса еще не поступало.

В мае сообщалось, что киностудия Warner Bros. объявила о работе над новыми двумя фильмами по книгам британского фантаста Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец».

По словам управляющего студии Дэвида Заслава, сейчас идет работа над сценарием фильмов, которые, предположительно, выйдут в 2026 году.

Первый фильм будет называться, как сообщалось, «Властелин колец. Охота на Голлума». К роли Голлума в нем вернется Энди Серкис, он же станет режиссером картины. Режиссер кинотрилогии «Властелин колец» Питер Джексон также будет участвовать в создании картин, к работе будут подключены и сценаристки оригинальной киносаги Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.

Ранее стало известно, что звезда «Властелина колец» хочет вернуться к роли в спин-оффе.