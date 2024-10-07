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Риз Уизерспун рассказала о своем дебютном романе

Актриса сообщила, что работает над книгой в соавторстве
Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун пишет свой дебютный роман, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что соавтором ее приключенческого дебюта выступит писатель детективных романов-триллеров Харлан Кобен, но в основе сюжета будет оригинальный замысел актрисы.

«Идея возникла у меня два года назад, а потом я обратилась к Харлану Кобену где-то восемь месяцев назад и спросила: “Я сумасшедшая?” Он сказал: “Это действительно хорошая идея, Риз”, поэтому я поняла, что нашла что-то стоящее», — рассказала Уизерспун.

Она добавила, что ей всегда нравилось писать, и она не может поверить, что Кобен согласился с ней работать. Актриса сообщила, что сейчас они находятся на стадии сбора материала и набросали характер персонажа.

Согласно статье, выход книги намечен на осень 2025 года, ее экранизация тоже находится в разработке.

Хотя это литературный дебют актрисы, она знаменита своим успешным книжным клубом, который функционирует с 2016 года. Некоторые из отобранных для чтения произведений стали бестселлерами. Кроме того, у нее есть своя медиакомпания Hello Sunshine, которая позволяет актрисе самой выбирать, что экранизировать.

Ранее сообщалось, что Уизерспун ищет своего двойника для приквела «Блондинки в законе».