Риз Уизерспун рассказала о своем дебютном романе

«Идея возникла у меня два года назад, а потом я обратилась к Харлану Кобену где-то восемь месяцев назад и спросила: “Я сумасшедшая?” Он сказал: “Это действительно хорошая идея, Риз”, поэтому я поняла, что нашла что-то стоящее», — рассказала Уизерспун.