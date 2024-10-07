Актриса Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России

В октябре прошлого года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск к Дапкунайте, обязав ее зарегистрировать в Росреестре на нового владельца проданную ею квартиру на Никитском бульваре.



Ингеборга Дапкунайте родилась в Вильнюсе. Ее родители жили в Москве. Некоторое время актриса работала в Лондоне, а потом — в России, активно снималась в фильмах и сериалах. Из Москвы она уехала после начала российской специальной военной операции на Украине.