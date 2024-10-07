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Актриса Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России

Уехавшая за границу звезда «Беспринципных» закрывает ИП в России
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте

Уехавшая за границу звезда сериала «Беспринципные» Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, артистка подала заявление о прекращении деятельности ИП 4 октября. Кроме того, она перечислила Федеральной налоговой службе более 500 тыс. рублей задолженности.

В апреле налоговая ликвидировала детскую «Скиллз академию» Ингеборги, так как она никак не отчитывалась о работе в последние годы. В академии детей учили английскому языку, скорочтению и готовили к школе. Других предприятий у актрисы в России не осталось.

В октябре прошлого года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск к Дапкунайте, обязав ее зарегистрировать в Росреестре на нового владельца проданную ею квартиру на Никитском бульваре.

Ингеборга Дапкунайте родилась в Вильнюсе. Ее родители жили в Москве. Некоторое время актриса работала в Лондоне, а потом — в России, активно снималась в фильмах и сериалах. Из Москвы она уехала после начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что уехавшая из России актриса задолжала налоговой более 500 тыс. рублей.