Героиня фильма — 23-летняя стриптизерша Анора (Майки Мэдисон), которая знакомится с сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн), беспечным 21-летним парнем, чью жизнь составляют дикие алко-тусовки и беспорядочные связи. Эни соглашается стать его девушкой «на эксклюзиве», а затем и женой — экспресс-свадьба в Вегасе позволит Ване остаться в Америке, вдали от живущих на родине грозных родителей (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова), Аноре даст призрачную надежду на новую жизнь. Однако в наивные планы вторгается реальность в лице посланных родителями армянских «нянек» и немногословного Игоря (Юра Борисов) — они должны сделать все, чтобы аннулировать этот брак.