На берегу Черного моря, в кинозале «Metropol Гранд Отель Геленджик» состоялось открытие 2-го фестиваля актуального российского кино «Маяк», призванного привлекать внимание к талантливым авторским картинам, а также обозначать ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли.
Среди гостей церемонии были Александр Робак, Евгения Громова, Алексей Герман-мл., Павел Лунгин, Алексей Федорченко, Антон Пампушный, Дарья Харченко, Илья Виногорский, Алексей Лукин и другие.
Ведущей торжественного вечера выступила актриса Дарья Екамасова, прилетевшая из Лос-Анджелеса специально на кинофестиваль. «Я подумала о том, что для российских актеров приехать сниматься в Лос-Анджелес означает профессиональный рост. А для голливудских актеров прилететь сниматься в Геленджик — это, наверное, челлендж, эксперимент. Например, сниматься с Никитой Кологривым…» — пошутила актриса.
Программный директор «Маяка» Стас Тыркин рассказал о миссии кинофестиваля: «Наверное, если “Маяк” зажигается, значит, это кому-нибудь нужно. И наша цель в том, чтобы фильмы, которым мы дали старт, продолжали свою жизнь. У половины фильмов главного конкурса уже есть прокатчик, а некоторые приехали уже с датами релиза».
Также Тыркин поделился словами киноведа и историка кино Нуама Клеймана о том, что в российском кино складывается новая волна. «Программа этого года состоит из дебютов и фильмов молодых авторов. И эти работы сняты очень уверенными мастерами. Дебюты, снятые дрожащей рукой, в этот конкурс не попали», — добавил программный директор фестиваля.
Фильм открытия
2-й кинофестиваль «Маяк» открыла победившая в Каннах американская лента «Анора». Представляя картину, сыгравшая в ней одну из ролей Дарья Екамасова рассказала о режиссере Шоне Бэйкере: «Он замечательный, очень трогательный, ранимый, настоящий и преданный профессии человек».
Героиня фильма — 23-летняя стриптизерша Анора (Майки Мэдисон), которая знакомится с сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн), беспечным 21-летним парнем, чью жизнь составляют дикие алко-тусовки и беспорядочные связи. Эни соглашается стать его девушкой «на эксклюзиве», а затем и женой — экспресс-свадьба в Вегасе позволит Ване остаться в Америке, вдали от живущих на родине грозных родителей (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова), Аноре даст призрачную надежду на новую жизнь. Однако в наивные планы вторгается реальность в лице посланных родителями армянских «нянек» и немногословного Игоря (Юра Борисов) — они должны сделать все, чтобы аннулировать этот брак.
Трагикомедия с вкраплением блестяще поставленных балаганных сцен, построенная на изумительно живых диалогах, ловко переливающихся из английского в русский и армянский, «Анора» оказывается по-хорошему простодушной, временами искрометно смешной, а порой страшной, но трогательной сказкой о новогоднем чуде, которого не случилось. Одним из главных ингредиентов этой феерии стали блестяще точные типажи и актерские работы всех участников, но особенно — предельно органичных Мэдисон, Эйдельштейна и Борисова.
Конкурс полнометражного кино
В главную программу фестиваля «Маяк 2024» вошли 9 картин, среди которых — мистический триллер с Кристиной Асмус «Кинопленка № 8» режиссера Ильи Хотиненко, драма Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым, «Вечная зима» Николая Ларионова с Александром Робаком в главной роли, «Джекпот» Александра Ханта, «Агния» Павлы Стратулат, «Белый пароход» Инги Шепелевой, «На этой земле» Ренаты Джало, «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой и «Пепел и Доломит» Томы Селивановой. Картина «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе будет показана вне конкурса.
Выбирать победителей будет жюри в составе режиссера монтажа и продюсера Мухарам Кабуловой, актера и фотографа Владимира Мишукова, режиссера и сценаристки Любови Мульменко, продюсера Ольги Филипук и оператора Алишера Хамидходжаева.
Программа короткого метра
Среди пятисот заявок, присланных для участия в конкурсе короткометражных фильмов, было отобрано семь финалистов. В конкурс вошли ленты «6.21» Сергея Рамза, «Возвращение» Светы Владимировой, «Гимн чуме», реж. Атака51, «Клок» Лианы Сукиасян, «Спасение» Никиты Добрынина, «Хребет» Кристины Пановой, «Эфир» Николая Суходолова.
В жюри вошли режиссер и сценарист Михаил Местецкий, сценарист Савва Минаев и актриса Дарья Савельева.
Кинофестиваль «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Организатор смотра — Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм».