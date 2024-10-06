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Райан Рейнольдс показал кадр со свидания с Блейк Лайвли

Актеры были запечатлены в кафе Chelsea в Нью-Йорке
Райан Рейнольдс на свидании с Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс на свидании с Блейк Лайвли

Голливудский актер Райан Рейнольдс опубликовал в личном блоге редкую фотографию со своей женой Блейк Лайвли, которая была сделана во время их свидания.

47-летний Рейнольдс и 36-летняя Лайвли были запечатлены в кафе Chelsea в Нью-Йорке. Актер вышел на публику в зеленом свитере и очках в коричневой оправе, а его возлюбленная предпочла черный кожаный жакет и золотые массивные серьги-кольца. Актриса распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Инес, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк стали родителями в четвертый раз. У них родился сын, которого они назвали Олин. После рождения малыша актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы.

Недавно стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Гослинг отказались от нянь.