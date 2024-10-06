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В больнице рассказали о состоянии госпитализированного актера Ливанова

РИА Новости: актер Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР, актер, режиссер и сценарист Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии научно-исследовательского института имени Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — сказали агентству в больнице.

Других подробностей не приводится. По данным российских Telegram-каналов, актеру стало плохо 29 сентября, после чего его госпитализировали в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

1 октября Telegram-канал 112 писал, что Ливанову провели операцию, и его жизни ничего не угрожает. По данным издания, актер перенес уже третий инфаркт мозга.

3 октября супруга Ливанова Елена подтвердила, что артист действительно находится в больнице, но сообщения о его тяжелом состоянии не совсем правдивы. По ее словам, он просто не хочет поднимать шумиху и выйдет на связь позже.

5 октября Telegram-канал Mash сообщал, что 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.